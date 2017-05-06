В отношении забросавших яйцами храм подростков в Коми возбудили уголовное дело

Два подростка попали под следствие после того, как забросали яйцами церковь в Сосногорском районе Коми. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«Установлено, что подростки — девочка 16 лет и ее 14-летний приятель — прогуливались вечером на улице. Заняться школьникам было нечем, и они начали кидать яйца в местный храм. В результате разбили часть оконных стекол», — говорится в пресс-релизе.

Сторож задержал подростков и передал сотрудникам полиции. Расследование проводится по статье о вандализме, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 214 УК РФ). Санкция за преступление предусматривает в том числе до трех лет лишения свободы.

Ранее в марте двое неизвестных сломали и попытались поджечь поклонный крест возле храма Иоанна Предтечи в Волгограде. Задержать вандалов по горячим следам не удалось.