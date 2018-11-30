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РПЦ захотела от Петербурга здание Музея городской скульптуры

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Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова передать Александро-Невской лавре здание, которое принадлежит Музею городской скульптуры. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат заксобрания города Максим Резник, приложив фотографию письма священнослужителя.

«Опять, как и в 2015-м, РПЦ пытается выселить Музей городской скульптуры. Время собирать Комитет защиты Петербурга», — возмутился Резник.

Как указал Варсонофий, здание имеет особое значение для Александро-Невской лавры: до 1930-х годов в нем была Благовещенская церковь и проводились богослужения. Кроме того, там находится усыпальница лавры. Митрополит отметил, что надеется на положительный ответ от властей города в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

В свою очередь директор музея Владимир Тимофеев заявил, что закон не позволит передать РПЦ помещение с музейными экспонатами. «По закону эти вещи передавать третьим лицам нельзя, можно только из одного музея в другой. Как бы мы к церкви ни относились, это все-таки общественная организация», — сообщил он «Интерфаксу». Он напомнил, что в музее установлены 112 памятников выдающихся скульпторов, которые представляют большую художественную ценность. «Как выламывать плиту на могиле Суворова? Мне непонятно, зачем это рушить», — поинтересовался Тимофеев.

Ранее в РПЦ задумали масштабную реконструкцию города Сергиев Посад в Московской области. План строительных работ предполагает возведение синодальных учреждений на месте советского здания городской администрации и снос других сооружений советской эпохи.

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