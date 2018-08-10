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РПЦ ответила на расследование «Ленты.ру» о преступниках и силовиках в рядах церкви

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Русская православная церковь ответила на третью часть расследования «Ленты.ру», опровергнув наличие в своих рядах преступников и ветеранов силовых структур. С комментарием выступил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем третью часть проекта низкопробной пародией на Дэна Брауна», — отметил он, подчеркнув, что безопасность РПЦ обеспечивается исключительно силами правоохранительных органов.

«Святейшего патриарха охраняет ФСО. Ту же Троице-Сергиеву лавру охраняет полиция, возможно, охранники ЧОП, с которыми заключен договор, как и с охраной какого-нибудь супермаркета неподалеку. Большинство же объектов РПЦ не охраняется никаким специальным образом», — объяснил Кипшидзе.

Кроме того, по его словам, если люди хотят трудоустроиться в РПЦ, они заключают трудовой договор и проходят предусмотренные Трудовым кодексом проверки «в структурных подразделениях, которые занимаются кадровой работой».

Кипшидзе также отметил, что РПЦ самостоятельно не занимается розыском сбежавших из монастырей, а также взаимодействует с правоохранительными органами в рамках закона, поскольку «если бы кто-то в церкви чинил препятствия, то, полагаю, эти лица бы понесли ответственность в соответствии с УК».

Кипшидзе не исключил, что в РПЦ могут работать находящиеся в розыске лица, поскольку «церковь, как и любые другие принимающие на работу людей организации, несет определенные риски, связанные, скажем так, с несовершенством системы уголовного розыска».

Как отмечается в расследовании «Ленты.ру», в 2012 году сотрудники уголовного розыска по Республике Татарстан объявили в федеральный розыск отца Григория, в миру — Михаила Конушкина. Человек, на которого неоднократно заявляли в милицию как о мошеннике, спрятался в одном из монастырей и принял сан. Позже Конушкин похитил у паломников около четырех миллионов рублей и скрылся.

В третьей части расследования «Ленты.ру», посвященного деятельности РПЦ, рассказывается о тех, кто попадает в церковные структуры, не обучаясь в семинариях и не выстраивая карьеру служителя. В частности, в монастыри едут бывшие заключенные, только покинувшие места лишения свободы, а выходцы из силовых структур устраиваются в подобие собственной службы безопасности, неформально действующей при церкви.

В первой части расследования «Ленты.ру» «Рабы Божьи» рассказывалось об истязаниях детей в приютах РПЦ. Вторая часть, «Люди в черном», была посвящена тому, как православная церковь проникает во власть и зарабатывает миллиарды.

Согласно реестрам юридических лиц, РПЦ записана как предприятие с менее чем 100 работниками, генеральным директором которого обозначен Кирилл Гундяев.

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