РПЦ собралась зачистить Сергиев Посад от «бездарной» советской архитектуры

В РПЦ начали работу над проектом масштабной реконструкции Сергиева Посада (Московская область). Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, план строительных работ предполагает возведение комплекса синодальных учреждений на месте советского здания городской администрации и снос некоторых других зданий.

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«Сергиев Посад является уникальным городом, который образовался вокруг Троице-Сергиевой лавры. В сознании нашего народа — это самый крупный духовный центр в России. Но те советские постройки, которые появились там, обезобразили город. (...) Город должен быть очищен от советского наследия, необходимо ту подлинность восстановить», — заявил он.

Калинин подчеркнул, что этот проект — «попытка очищения нашего исторического наследия от чуждых влияний, от бездарных произведений, которые возникли в советский период», и власти Сергиева Посада «поставлены в известность об этом». Протоиерей отметил, что проект, в котором участвует экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, благословлен патриархом Кириллом и представлен президенту России Владимиру Путину.

«Когда ты смотришь на уродливые вещи, это откладывает отпечаток на твою душу. Поэтому надо постараться сделать все так, чтобы мы могли создать достойную этого святого места городскую среду, которая выявила бы главную святыню — Троице-Сергиеву лавру», — заключил он и добавил, что другие города России, в частности Владимир, также необходимо избавить от советской архитектуры.

Предполагается, что на строительные работы потребуется несколько лет. Стоимость проекта не разглашается.

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