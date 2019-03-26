Религиозные организации пообещали препятствовать свободе творчества россиян

Представители Русской православной церкви (РПЦ) и религиозных объединений ряда других конфессий выступили против инициативы вывести произведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» во вторник, 26 марта.

Положение, вошедшее в концепцию закона «О культуре» за авторством администрации президента России, предусматривает, что книги, песни, театральные представления, фильмы и картины не должны квалифицироваться как «публичные действия» по части 1 статьи 148 УК России («Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

«Невозможно создать пространство, которое будет выведено из-под действия закона, распространяющегося по общему правилу на всех граждан. Свобода творчества нигде и никогда не была абсолютной, об этом говорится во многих национальных и международных документах», — заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«Мы будем вести работу, направленную на исключение этих норм из законопроекта», — пообещала глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«Мы поддерживаем позицию РПЦ. Нельзя допустить возможность клеветать и оскорблять верующих», — подчеркнул вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и общин России Зиновий Коган, добавив, что «не надо трогать хорошо упакованное зло».

Представитель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас назвал действия авторов законопроекта «отборным иезуитством». Он отметил, что по такой логике необходимо также отменить штраф за нецензурную брань и оскорбления, «если они звучат из уст деятелей культуры в стенах учреждений культуры или просто в стихотворной форме».

Ранее в марте в Госдуме прошли парламентские слушания концепции закона «О культуре».

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