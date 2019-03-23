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В Госдуме прокомментировали нарисованную Макаревичем во время слушаний свинью

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Андрей Макаревич выступает в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась по поводу свиньи, нарисованной участвовавшим в заседании общественного совета при комитете музыкантом Андреем Макаревичем. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Он (Макаревич — прим. «Ленты.ру»), может, себя рисовал, автопортрет. На самом деле нас совершенно не волнует, что они там рисуют. Мы хотим услышать альтернативную позицию», — заявила собеседница радиостанции.

Она также объяснила, почему деятели культуры, в том числе состоящие в экспертном совете при комитете Госдумы, могут находиться в оппозиции власти. «Наша интеллигенция традиционно в оппозиции к власти. С XVIII—XIX века. Они всегда были борцами за свободу творчества, а государство им всегда мешало. Плохому танцору...», — заключила политик.

Драпеко также назвала золотым веком русской культуры времена правления Леонида Брежнева во главе ЦК КПСС, заметив, что тогда артисты, писатели и художники «тоже боролись с государством и требовали свободы».

Ранее Андрей Макаревич отказался комментировать свой рисунок, сделанный во время парламентских слушаний. Он нарисовал свинью в очках, а над ней написал: «Я за культуру». Так как он закрасил надпись не до конца, осталась лишь часть фразы: «Я за культ».

Музыкант вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года.

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Предыстория: Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
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