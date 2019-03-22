В Госдуме раскрыли смысл нового закона о культуре

На заседании комитета по культуре в Госдуме его председатель Елена Ямпольская заявила, что новый федеральный закон о культуре направлен на то, чтобы перестать измерять эту сферу по количественным показателям. Об этом сообщает ФАН в пятницу, 22 марта.

«Основным инструментом в области культуры все последние годы является арифмометр. Но на нем много не сыграешь. Большое заблуждение — думать, будто количественные показатели являются эффективными», — сказала она на парламентских слушаниях.

Глава думского комитета пояснила, что цель нового закона — добиться того, чтобы финансовые, управленческие, производственные и другие вопросы решались быстро и результативно. «Чем меньше на это будет тратиться времени, сил, нервов, тем лучше культура будет отвечать требованиям читателей, зрителей, слушателей, которыми мы все являемся».

Она добавила, что в культуре сложно установить KPI (ключевой показатель эффективности). По ее мнению, это «та сфера, которая должна зарабатывать деньги косвенно, а не прямо».

В парламентских слушаниях, посвященных готовящемся закону «О культуре», приняли участие более 265 человек. Среди них — музыканты Сергей Шнуров и Андрей Макаревич.

26 февраля стало известно, что Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы. Глава комитета Елена Ямпольская назвала их независимо мыслящими людьми, которые смогут предложить «еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



