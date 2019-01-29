Рэпера Птаху взяли в совет по культуре при Госдуме

Хип-хоп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, войдет в совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 29 января.

В состав новой организации включат 60 деятелей искусств, художников, публицистов, журналистов, музыкантов и поэтов. Уже одобрены заявки видеоблогера Дмитрия Ларина, историка Армена Гаспаряна и главы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова. Всего поступило более 230 обращений.

Как отметил рэпер Птаха, члены совета смогут перепроверять результаты экспертизы, согласно которым против исполнителей возбуждают уголовные дела за экстремизм. Решение о создании новой структуры было принято по итогам встречи с рэперами, которая прошла в декабре 2018 года.

Осенью в городах России отменили ряд концертов, в том числе хип-хоп-исполнителей Хаски и Элджея, певицы Монеточки и дуэта IC3PEAK. Недовольные сложившейся ситуацией музыканты пришли на круглый стол в Госдуме, чтобы обсудить ситуацию с отменой выступлений и объяснить, что их творчество не пропагандирует ничего плохого.

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