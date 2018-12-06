Возмущенные давлением полиции рэперы пришли в Госдуму и пояснили за наркотики

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Группа российских хип-хоп-исполнителей выступила на круглом столе в Госдуме, посвященном отмене концертов в регионах. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале РИА Новости.

На круглом столе выступил представитель МВД, обвинивший исполнителя Элджея в пропаганде экстази. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в ответ заявил, что запрет выступлений и песен Элджея не повысит уровень нравственности. «Это мы виноваты, что каждая собака знает, где достать наркотики?» — возмутился он.

«Мы здесь все аморальные для тех, кто находится в монастырях», — подчеркнул Птаха.

В ходе беседы депутат Госдумы Василий Власов предложил рэперам помощь в проведении концертов: «Мы бы с удовольствием решили на местном уровне. Если бы вы сообщали нам, что планируется концерт, а нам палки вставляют». Птаха на это заявил, что «нам не позволяет наша культура обращаться в органы власти для решения таких вопросов».

Хип-хоп-исполнитель Рома Жиган подчеркнул, что терпеть не может творчество Элджея, которое назвал «чистой шляпой». «Но, запрещая концерты, вы делаете из него культового персонажа», — добавил он.

«Рэп — это автобиография. У меня есть песни про тюрьму, но я не пропагандирую, я говорю, что там делать нечего. Это не призыв "пойдемте все вместе сядем в тюрьму", мы рассказываем саундтрек нашей жизни. Мы стараемся оградить музыкой людей от этого», — объяснил Жиган.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов. 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске. В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того, как рэперу пригрозили убийством.

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