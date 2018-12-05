Рэпер включил самоцензуру и запел о любви к «кексу и компотикам»

Казахстанский хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, заменил слова в своей песне «Все, что мы любим». Ролик с выступлением артиста опубликован на YouTube-канале ТНТ Music.

ТНТ MUSIC / YouTube

Во время концерта в Москве он спел про любовь к «кексу и компотикам», в то время как в первоначальной версии трека говорится о сексе и наркотиках.

Песня начинается с таких строк:

Мой упоротый взгляд,

Твои формы как яд,

В нашей комнате встал

дури отборной маяк.

Ты стопудова моя,

И я твой чертов маньяк.

«У нас просто на днях очень много концертов, и неохота сейчас находиться где-нибудь в участке и объяснять в суде, почему все так получатеся. Поэтому не подставляйте нас, поддержите нас», — сказал музыкант во время выступления на площадке «Мегаспорт». Отрывок его речи опубликован в Instagram.

В октябре прокуратура Нижегородской области отменила концерты пяти исполнителей из-за нецензурных слов в их песнях. Под запрет попали Jah Khalib, Монеточка, Элджей, Ганвест и Matrang.

4 декабря зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил разрешить исполнителям материться на мероприятиях, имеющих возрастное ограничение «18+».

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