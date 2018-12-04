Перед концертом IC3PEAK начали искать взрывчатку

В саратовском заведении «Мой бар», где 4 декабря должно состояться выступление дуэта IC3PEAK, полицейские с собаками устроили проверку помещения, объясняя это поиском взрывчатки и наркотиков, сообщает «Медиазона».

Вход в клуб был заблокирован. Сотрудники полиции заявили, что будут проверять паспорта и не пустят на концерт тех, кто не пройдет возрастной ценз.

По мнению тур-менеджера группы Олега Митрофанова, полиция решила тянуть время до комендантского часа: региональный закон «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области» подразумевает, что люди младше 17 лет не имеют права находиться в общественных местах ночью.

По данным «Медиазоны», у входа в клуб собралось более 200 человек. В ожидании начала мероприятия они пели «Все идет по плану» Егора Летова и скандировали: «Айспик! Айспик!».

1 декабря участников IC3PEAK задержали в Новосибирске. За день до этого был отменен концерт в Красноярске якобы из-за повреждения кабеля на площадке. Это было седьмое сорванное выступление группы.

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