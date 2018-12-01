Группа IC3PEAK дала тайный концерт после задержания

Музыкальный коллектив IC3PEAK выступил в Новосибирске после того, как его участников отпустили из отделения полиции. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил «Ленте.ру» участник группы Николай Костылев.

«Мы в итоге провели концерт в секретном месте сразу, как нас выпустили из полиции. Это место было заранее подготовлено для выступления. Мы отыграли концерт, всем очень понравилось», — рассказал Костылев.

Ранее стало известно о том, что сотрудники МВД отпустили музыкантов. 1 декабря группу задержали на железнодорожной станции. Представитель коллектива пояснил, что никаких обвинений предъявлено не было.

Момент задержания Костылева попал на видео. На кадрах видно, как его в наручниках выводят из здания вокзала и ведут в линейный отдел полиции станции.

30 ноября сообщалось, что концерт IC3PEAK в Красноярске был отменен. Он стал седьмым по счету выступлением группы, сорванным по тем или иным причинам.

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