Задержание группы IC3PEAK в Новосибирске попало на видео

Момент задержания участника электронной группы IC3PEAK Николая Костылева в Новосибирске попал на видео. Ролик предоставили «Ленте.ру» сами музыканты.

На кадрах видно, как Костылева в наручниках выводят из здания вокзала и ведут в линейный отдел полиции станции. По словам участников группы, сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание тем, что на фотографии в паспорте Костылева якобы изображена женщина, а не он сам.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Костылева задержали для установления его личности. При этом собеседник издания отметил, что «на самом деле была команда не допустить проведение концертов».

О своем задержании Костылев сообщил ранее в субботу, 1 декабря. По его словам, сотрудники МВД подошли к участникам группы сразу же, как те вышли из вагона на станции, и попросили «пройти с ними». При этом, отметил музыкант, никаких обвинений им не предъявляли.

30 ноября сообщалось, что концерт IC3PEAK, который должен был состояться в Красноярске, отменили. Отмечалось, что это уже седьмой концерт группы, сорванный по тем или иным причинам.

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