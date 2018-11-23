Группу IC3PEAK после сообщений об угрозах ФСБ увезла полиция

Участников электронной группы IC3PEAK в Казани задержала полиция. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает портал Enter.
До этого на странице дуэта во «ВКонтакте» появилась информация о том, что власти пытаются сорвать запланированный в городе концерт.
«Наш сегодняшний концерт в Казани пытаются отменить. Мы уже сменили несколько клубов. В каждый звонят с угрозами местные органы власти: исполком и ФСБ», — говорится в публикации.
Музыканты добавили, что их «выступление — не преступление».
В четверг стало известно, что рэпера Хаски арестовали на 12 суток. До этого полиция сорвала несколько концертов исполнителя в разных городах России, после чего задержала его в Краснодаре.
Преследования молодых музыкальных исполнителей начались после того, как один из депутатов отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, приложив список «неугодных» артистов.