Найден наябедничавший на Хаски и других рэперов депутат

Инициатором преследования рэпера Хаски, оказался депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Петров написал обращение на имя главы Генпрокуратуры Юрия Чайки, в котором просил принять меры «по недопущению проведения (…) официальных концертов "рэперов" в России до момента нормализации ситуации в молодежной среде». После этого в ведомство также поступил список конкретных исполнителей, среди которых, помимо Хаски, оказались Оксимирон и Noize MC.

Материалы по теме Хаски преследует полиция У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?

«Там, где употреблялись призывы к суициду, употреблению наркотиков, отрицанию действующего строя — все, кто употреблял, все в списке были (…). Я просто попросил вдогонку сделать список для того, чтобы выглядело более обоснованно», — заявил Петров.

В документе Петров пишет о негативном влиянии рэпа на молодежь, а также называет рэп-баттлы «самым мрачным явлением в молодежной рэп-культуре».

Ранее в четверг о существовании подобного обращения рассказал источник «Ленты.ру».

Хаски / YouTube

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



