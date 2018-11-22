Адвокаты прояснили ситуацию с уголовным делом против Хаски

Полиция не возбуждала уголовное дело в отношении рэпера Хаски. Об этом сообщила его адвокат Наталья Жданович, передает телеканал «360» в четверг, 22 ноября.

Отмечается, что Хаски находится в суде, где будут рассматриваться три административных протокола, составленных в отношении музыканта, — его обвинили, в частности, в мелком хулиганстве и отказе пройти медосвидетельствование.

Второй адвокат хип-хоп-исполнителя Алексей Аванесян заявил, что не получал уведомление об уголовном деле. «Я слышал об уголовном деле. Но нас никто об этом не уведомлял, постановление не вручал. Поедем сегодня в следствие центрального округа будем выяснять. Скорее всего, заявление написал владелец автомобиля. Но мы указали в объяснениях, что если автомобилю причинен ущерб, то мы гарантированно его компенсируем», — объяснил он радиостанции «Говорит Москва», отметив, что от защитников скрывают владельца автомобиля.

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Речь идет о машине, на которую вечером 21 ноября забрался рэпер.

Ранее в четверг источники в правоохранительных органах рассказали РБК, что Хаски вменяют часть 1 статьи 167 УК России («умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба»). Отмечалось также, что местная полиция занялась лингвистической экспертизой текстов песен рэпера — их проверяют на наличие признаков экстремизма.

Накануне Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) задержали в Краснодаре при попытке исполнить одну из своих песен на крыше автомобиля, куда рэпер забрался, узнав, что его концерт в одном из клубов был отменен без объяснения причин. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.

Хаски / YouTube

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