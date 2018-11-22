Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Первомайский районный суд Краснодара на 12 суток арестовал рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает «Дождь».

Причиной ареста стали административные нарушения — накануне его задержали во время выступления на крыше чужого автомобиля на улице. Ранее ему предъявили обвинения по трем статьям: о незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также отказе пройти медицинское освидетельствование.

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На заседании исполнитель просил судью освободить его, потому что он единственный кормилец в семье и «всего лишь артист». Он заявил, что выступить на крыше машины его заставил срыв его концерта.

Концерт рэпера в Краснодаре отменили после того, как владелец клуба получил предупреждение от прокуратуры.

Ранее в четверг источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что истинной причиной преследования артиста стала жалоба одного из депутатов. Позже было названо имя этого депутата.

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