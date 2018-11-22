Хаски частично оправдали

Первомайский районный суд Краснодара признал рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Об этом сообщает РИА Новости

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«Суд не находит в действиях Кузнецова состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП. Административное дело в отношении Кузнецова прекратить», — огласила постановление судья.

Ранее Хаски был арестован на 12 суток. Причиной ареста стали административные нарушения — накануне его задержали во время выступления на крыше чужого автомобиля на улице южного города. Исполнитель просил освободить его, потому что он единственный кормилец в семье и «всего лишь артист». Он заявил, что выступить на крыше машины его заставил срыв его концерта.

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