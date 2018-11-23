Задержание полицией группы IC3PEAK опровергли

Сообщения о задержании полицией электронной группы IC3PEAK в Казани оказались ложью. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Тимур Мифтахутдинов, передает в пятницу, 23 ноября, «Медиазона».

По его словам, после концерта в клубе «Нора» музыканты «спокойно добрались до места своего отдыха». Юрист уточнил, что через 40 минут после начала выступления на площадку приехали полицейские и сотрудники МЧС. Они поговорили с администрацией заведения, после чего участники коллектива закончили концерт и уехали.

Менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов рассказал, что группе отказали на двух казанских площадках, но выступление согласились провести в «Норе».

Ранее в пятницу сообщалось, что членов IC3PEAK доставили в полицейское отделение. Сами музыканты написали во «ВКонтакте», что концерты пытаются сорвать местные власти и ФСБ. Накануне в Нижнем Новгороде им тоже пришлось сменить три места для концерта.

Преследования молодых музыкальных исполнителей начались после того, как один из депутатов отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, приложив список «неугодных» артистов.

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