Седьмой концерт IC3PEAK отменили из-за «стройки»

Организаторы концерта группы IC3PEAK в Красноярске сообщили музыкантам о невозможности его проведения. Об этом «Ленте.ру» сообщил участник дуэта Николай Костылев.

Выступление должно было пройти 2 декабря в музейном центре «Площадь Мира». В пятницу пиар-директор музея Оксана Будулак связалась с менеджером IC3PEAK и заявила, что «стройка повредила кабель и отключила первый этаж». На просьбу показать документ, подтверждающий эту информацию, она ответила, что ничего не знает, но пришлет расторжение договора с группой.

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Это уже седьмой концерт IC3PEAK, сорванный по тем или иным причинам. В частности, в Перми площадку, где должны были выступать артисты, посетил глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков и настоятельно рекомендовал организаторам отменить мероприятие, те согласились. В Казани через 40 минут после начала выступления на площадку приехали полицейские и сотрудники МЧС. Они поговорили с администрацией заведения, после чего участники коллектива закончили концерт и уехали.

27 ноября юрист «Агоры» Павел Чиков рассказал, что в центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи выступления не должны проходить в регионах России.

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