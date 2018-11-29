Отменившая концерт «Френдзоны» чиновница забанила группу вместо объяснений

Участники группы «Френдзона», чей концерт в Вологде был отменен, написали публичное обращение к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области Ольге Смирновой. Пост опубликован во «ВКонтакте».

Музыканты отметили, что выступление было сорвано по инициативе Смирновой. Представитель группы пытался связаться с омбудсменом, но та не ответила и заблокировала его. Коллектив приложил к публикации скриншот переписки.

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Артисты добавили, что клубу, где должно было состояться выступление, пришло предостережение о невозможности проводить мероприятие в возрастной категории «12 плюс». «После этого мы пытались повысить возрастной ценз, но и на это получили ответ: "нет, и все". Всем уже понятно, что дело далеко не в возрастных ограничениях», — говорится в публикации.

За прошедшую неделю власти сорвали несколько концертов группы IC3PEAK в разных регионах России. Также были сорваны выступления рэпера Хаски.

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