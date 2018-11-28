Хаски поможет правозащитникам

Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, окажет финансовую помощь правозащитным организациям. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Материалы по теме Хаски преследует полиция У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?

Музыкант поблагодарил Оксимирона, Басту и Noize MC, которые 26 ноября провели концерт «Я буду петь свою музыку» в его поддержку. По словам рэпера, часть средств, полученных от продажи билетов на концерт, он направит правозащитным организациям, таким как «Агора» и «Открытая Россия», а также интернет-изданию «Медиазона».

Хаски заявил, что поддерживает группы IC3PEAK и «Френдзона», которые столкнулись с отменой концертов. Рэпер пообещал, что окажет им «любую посильную помощь», и заявил, что «музыканты тоже умеют в цеховую солидарность».

Ранее группе IC3PEAK отказали в проведении трех концертов в Перми.

22 ноября в Краснодаре Хаски получил наказание в виде 12 суток административного ареста за хулиганство. Позднее решение об аресте было отменено. Несмотря на отмену ареста, концерт в поддержку музыканта все равно состоялся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



