Хаски заработал 6 миллионов рублей на своем аресте

Арестованный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) получит около 6 миллионов рублей, которые были собраны в результате продажи билетов на концерт в его поддержку. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал организатор концерта, генеральный директор лейбла Booking Machine Илья Мамай.

По его словам, приобрести билеты на концерт можно было на двух сайтах. «На одном из ресурсов билеты закончились вечером, на другом — в три часа ночи. Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену на билет», — заявил Мамай.

Он напомнил, что вместимость «Главклуба» — три тысячи мест, а стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. Артисты будут выступать на мероприятии бесплатно, подчеркнул гендиректор лейбла.

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24 ноября стало известно, что рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски. Вся прибыль с мероприятия пойдет в поддержку арестованного артиста. Концерт состоится в понедельник, 26 ноября, в московском клубе «Главклуб Green Concert».

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.

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