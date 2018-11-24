Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом

Рэпер Оксимирон сообщил на своей странице в Instagram, что он, а также Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски.

Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert». Вся прибыль с мероприятия пойдет в поддержку арестованного артиста.

Фото опубликовано @norimyxxxo

По словам Оксимирона, на данный момент у рэпера нет возможности «свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб». «В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали», — сказал он, отметив, что проблема касается не только Хаски, а в целом «будущего музыки в России».

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В записи к видео Оксимирон отметил, что в России «участились отмены концертов и запугивание исполнителей», так как это сделать «проще, чем заняться решением (...) проблем». «Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально», — резюмировал рэпер.

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.

Рэпер Хаски — 25-летний Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ. В его дискографии два студийных альбома.

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