Культура
 
Последние новости
Медведева осталась без медали и места в финале Гран-при
Минобороны показало видео обмена пленными в Сирии
Медведева объяснила свою слабость
Россию посчитали угрозой для Евросоюза
Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки
Песню Queen объявили девизом внеочередного саммита по Brexit
95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить
Капитан «Реала» ответил на обвинения в допинге
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Новости партнеров

Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом

Перейти в «Мою Ленту»
Рэпер Оксимирон

Рэпер Оксимирон сообщил на своей странице в Instagram, что он, а также Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски.

Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert». Вся прибыль с мероприятия пойдет в поддержку арестованного артиста.

Фото опубликовано @norimyxxxo

По словам Оксимирона, на данный момент у рэпера нет возможности «свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб». «В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали», — сказал он, отметив, что проблема касается не только Хаски, а в целом «будущего музыки в России».

В записи к видео Оксимирон отметил, что в России «участились отмены концертов и запугивание исполнителей», так как это сделать «проще, чем заняться решением (...) проблем». «Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально», — резюмировал рэпер.

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.

Рэпер Хаски — 25-летний Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ. В его дискографии два студийных альбома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лев Лещенко вступился за арестованного Хаски
Хаски частично оправдали
Рэпера Хаски арестовали на 12 суток
Другие материалы рубрики
Культура00:0823 ноября

Жизнь без лоха

Кино недели: криминал, коррупция и разводка у них и у нас
05:2323 ноября

Disney показал обновленного «Короля Льва»

21:2724 ноября

Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

22:5323 ноября

Задержание полицией группы IC3PEAK опровергли

Культура00:0622 ноября

«Это похоже на ночной клуб»

Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
13:0424 ноября

У Сергея Безрукова родился сын

19:3723 ноября

Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети

02:4623 ноября

Шнуров порассуждал о квантовой запутанности и насильниках-импотентах

Культура20:3517 ноября

Упавшая звезда

Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
20:5923 ноября

Группу IC3PEAK после сообщений об угрозах ФСБ увезла полиция

17:2923 ноября

В Европе арестовали выставку Бэнкси

20:0522 ноября

В Сургуте запретили концерт Егора Крида

Россия
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
Четыре человека погибли при столкновении фуры, автобуса и иномарки
Путин предложил прекращать уголовные дела за плагиат и растрату
Рогозин решил проверить факт пребывания американцев на Луне
Все материалы
Мир
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Россия рассказала об общей цели США и ИГ
Песню Queen объявили девизом внеочередного саммита по Brexit
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить
Северной Корее разрешили нефть
WikiLeaks заподозрила хакеров в фабрикации антироссийских инструкций
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
В Раде назвали действия украинских властей попрошайничеством и унижением страны
Писателя Ерофеева не пустили в Грузию
Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым
Русскоязычного журналиста задержали в Латвии за антигосударственную деятельность
Все материалы
Экономика
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Рублю пообещали светлое будущее
Samsung извинилась за смерти сотрудников
Биткоин установил очередной антирекорд
Цена на нефть пробила психологическую отметку
Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США
Все материалы
Силовые структуры
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию
Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки
Врач забыл надеть очки и убил пациентку
Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы
Все материалы
Наука и техника
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Абсолютный ноль
На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены
Борьбу с глобальным потеплением признали экономически невыгодной
Назван вред кофе и чая для беременных
Опровергнуто существование жидкой воды на Марсе
Все материалы
Спорт
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Партнерский материал
Лондонское дерби и дебют Кононова в «Спартаке»
На что ставить в самых ярких матчах футбольного уикенда
Медведева осталась без медали и места в финале Гран-при
Медведева объяснила свою слабость
Норвежский лыжник начал заранее отмечать победу и внезапно проиграл россиянину
Капитан «Реала» ответил на обвинения в допинге
Все материалы
Культура
Жизнь без лоха
Кино недели: криминал, коррупция и разводка у них и у нас
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
Хаски преследует полиция
У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
У Сергея Безрукова родился сын
Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети
Все материалы
Интернет и СМИ
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Первый канал обвинили во вранье про безграмотных студентов
Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Юная британка превратила политика в кекс
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Обнаружены записки убитого дикарями туриста
Певица Зара восхвалила Петра Первого
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
Все материалы
Из жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась
Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу
Выбрана самая красивая студентка России
«Медвежий заклинатель» спас застрявшего медвежонка на глазах у его матери
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Все материалы
Дом
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Церетели оштрафовали за самострой
Квартиру Хоя выставили на продажу
Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло
Названы худшие районы Москвы
Все материалы