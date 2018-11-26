Арест Хаски отменили

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об административном аресте рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски. Об этом в понедельник, 26 ноября, в Facebook сообщил адвокат исполнителя Алексей Аванесян.
«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал Аванесян.
22 ноября Хаски арестовали на 12 суток за то, что он выступал перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как его концерт в городе отменили из-за поступившего владельцу местного клуба Arena Hall предупреждения от прокуратуры.