Арест Хаски отменили

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об административном аресте рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски. Об этом в понедельник, 26 ноября, в Facebook сообщил адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

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«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал Аванесян.

22 ноября Хаски арестовали на 12 суток за то, что он выступал перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как его концерт в городе отменили из-за поступившего владельцу местного клуба Arena Hall предупреждения от прокуратуры.

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