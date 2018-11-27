ФСБ составила черный список музыкантов

В центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах России. Об этом сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Власти внезапно занялись молодежной политикой», — написал Чиков.

Адвокат не уточнил, откуда владеет информацией о списке запрещенных музыкантов.

Он также рассказал, что полиция сорвала концерт группы IC3PEAK в клубе «Кама» в Перми. Полицейские потребовали от команды покинуть город, а сотрудники ГИБДД, ФСБ, СКР попросили собственников площадки отказаться от проведения мероприятия. По данным юриста, после инцидента музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ.

Группе IC3PEAK уже отказали в проведении двух концертов в Перми. По словам одного из участников дуэта Николая Костылева, руководство клуба Cape Town и бара Michurin решило не предоставлять свои площадки для выступлений.

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