Группе IC3PEAK отказали в проведении двух концертов в Перми

Российской электронной группе IC3PEAK отказали в организации выступлений на двух площадках в Перми. Об этом один из участников группы Николай Костылев сообщил «Дождю».

По словам музыканта, 26 ноября глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков посетил площадку Cape Town, где планировался концерт группы. Козенков настоятельно рекомендовал отменить мероприятие, организаторы согласились с ним. После этого IC3PEAK решили перенести выступление на площадку Michurin, однако руководство бара им отказало.

Как рассказал Николай Костылев, организатора выступления вызвали в полицию. После этого он отменил выступление группы без объяснения причин.

Музыкант уточнил «Ленте.ру», что концерт группы в Перми все же состоится.

23 ноября участники IC3PEAK писали, что власти пытаются сорвать их концерт в Казани. Музыканты сообщали, что в поисках площадки для выступления им пришлось сменить несколько клубов в городе.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!