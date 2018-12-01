Участников группы IC3PEAK отпустили из полиции

Полиция в Новосибирске отпустила задержанных ранее участников музыкальной группы IC3PEAK. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил «Ленте.ру» один из участников группы Николай Костылев.

«Обыскали всех, кроме Насти [Анастасия Креслина]», — поделился Костылев.

Момент задержания одного из участников группы попал на видео. На кадрах видно, как его в наручниках выводят из здания вокзала и ведут в линейный отдел полиции станции. По словам музыкантов IC3PEAK, сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание тем, что на фотографии в паспорте Костылева якобы изображена женщина, а не он сам.

1 декабря стало известно о том, что участников коллектива задержала полиция. Костылев рассказал, что сотрудники правоохранительных органов подошли к ним сразу же, как те вышли из вагона на станции, и попросили «пройти с ними». При этом, отметил музыкант, никаких обвинений им предъявлено не было.

30 ноября сообщалось, что концерт IC3PEAK, который должен был состояться в Красноярске, отменили. Отмечено, что это уже седьмой концерт группы, сорванный по тем или иным причинам.

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