Заседавших в Госдуме рэперов позвали на «Голубой огонек»

Российским рэперам стоит поучаствовать в «новогодних огоньках» на Первом канале. С таким предложением на встрече с музыкантами выступил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свое предложение он озвучил в ответ на выступление рэпера Ромы Жигана. Музыкант заявил, что молодые исполнители сейчас собирают на своих концертах по 25-30 тысяч человек. По его мнению, постоянно выступающие на телевидении артисты Борис Моисеев и Филипп Киркоров, к примеру, такого результата не достигнут.

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«Я не думаю, что кто-то из этой петушиной кодлы сейчас готов собрать 35 тысячи человек в "Олимпийском", какой-нибудь там Киркоров, Моисеев», — сказал Жиган.

Депутат согласился, что каждый Новый год зрители видят по телевизору одни и те же лица. «Поэтому у меня родилось предложение как у председателя комитета: напишу письма Константину Эрнсту, Добродееву, во все крупные телерадиокомпании с предложением во всех так называемых, не будем цвет называть, огоньках, дать время талантливым рэп-исполнителям. Показать стране ваше творчество», — добавил Дягтерев.

Рэпер Птаха при этом высказался против такой затеи. «Не-не-не, без меня», — сказал артист.

4 декабря стало известно, что российские рэп-исполнители примут участие в специальной дискуссии в Госдуме. Кроме музыкантов, участниками мероприятия стали депутаты и представители профильных ведомств.

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