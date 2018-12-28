Рэпера Птаху избили в Москве

Хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного под сценическим псевдонимом Птаха, избили в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 28 декабря.

На рэпера напали несколько человек. Охранники здания, рядом с которым произошел конфликт, попытались остановить их.

«В центре Москвы на него напали три человека с битами. Ударили его. С Давидом все в порядке, все хорошо. Никакой медицинской помощи не понадобилось. Давид сам справляется», — сказала PR-менеджер Птахи Марина Евстифеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Сам исполнитель не намерен обращаться в полицию после случившегося.

28 октября в ночном клубе «Бункер» на Таганке избили другого участника распавшейся группы CENTR — Гуфа. В результате нападения он получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту избиения рэпера.

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