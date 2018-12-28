Раскрыты подробности избиения рэпера Птахи

Хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного под сценическим псевдонимом Птаха, избил рэпер Obe 1 Kanobe, который сам сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте.

Как написал Obe 1 Kanobe, Птаха жалуется, что на него напали трое, однако сам тоже был не один — его сопровождали два человека. Кроме того, у него при себе было огнестрельное оружие, добавил музыкант.

Птаха отреагировал на случившееся в сторис в своем Instagram. Он назвал рэпера «крысой, которая прыгает только со спины» и заявил, что Obe 1 Kanobe гарантированно станет инвалидом.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на Нуриева напали несколько человек с битами, после чего они скрылись с места происшествия. Медицинская помощь артисту не понадобилась. В полицию он решил не обращаться.

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