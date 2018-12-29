Рэпера Obe 1 Kanobe задержали после избиения Птахи

Московский хип-хоп-исполнитель Никита Канобович, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, задержан полицией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 29 декабря.

Канобовича подозревают в избиении рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха.

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По факту нападения на Нуриева возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает агентство «Москва».

Накануне стало известно, что в центре Москвы на Нуриева напали несколько человек с битами, после чего скрылись с места происшествия. Птаха заявлял, что не собирается обращаться в полицию по поводу произошедшего. Obe 1 Kanobe сообщил в соцсетях, что Птаха был в компании двух человек и имел при себе огнестрельное оружие. Нуриев после этого пообещал Obe 1 Kanobe «гарантированную инвалидность».

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