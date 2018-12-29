В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими

На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС в субботу, 29 декабря.

Отмечается, что Птаха попытался спрятаться от злоумышленников в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. По словам собеседника агентства, обидчики музыканта продолжили нападать на него, «не обращая внимания на присутствие полицейских, охранявших здание».

В Птаху несколько раз выстрелили. На месте происшествия была найдена бита, принадлежавшая злоумышленникам. Источник отметил, что нападавших было четверо. Они скрылись после того, как сотрудники МВД оказали им противодействие.

Об избиении Нуриева стало известно вечером 28 декабря. Позже рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) заявил в соцсетях, что это он напал на Птаху. Полиция задержала музыканта, заведено уголовное дело.

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