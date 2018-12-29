Стрельба в Птаху попала на видео

ОПЕР Слил / Telegram

Злоумышленники, напавшие на рэпера Давида Нуриева (Птаха), сняли произошедшее на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Опер слил» в субботу, 29 декабря.

На видео видно, как мужчина подбежал к Нуриеву и ударил его, после чего тот попытался убежать. Обидчики несколько раз выстрелили в Птаху. Рэпер забежал на территорию Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где его защитил охранник.

Об избиении Нуриева стало известно вечером 28 декабря. Полиция задержала рэпера Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), который назвал себя ответственным за произошедшее. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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