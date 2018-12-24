Полиция отказалась возбуждать дело из-за побитого рэпера Гуфа

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту избиения рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

По словам его, участковый по Таганскому району рассмотрел заявление Долматова и отказал в возбуждении дела по двум статьям УК — 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 116 («Побои»). Адвокат добавил, что полиция нашла состав преступления в действиях подозреваемого, но не обнаружила его самого по месту регистрации.

Жорин также рассказал, что в полицию было написано заявление о том, что к нападению на рэпера может быть причастна служба безопасности миллиардера Игоря Сосина. Однако во время проверки бизнесмен позвонил участковому и сообщил, что он и начальник службы безопасности не могут быть причастны к избиению Гуфа, поскольку сам Сосин находился за границей, а подчиненный не присутствовал на празднике у его сына, где выступал артист.

28 октября Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. 31 октября Жорин рассказал, что к нападению может быть причастен «долларовый миллиардер и влиятельный бизнесмен».

Два дня спустя StarHit сообщил, что в избиении рэпера подозревается начальник охраны миллиардера Игоря Сосина. По данным издания, хип-хоп-исполнителя отвели в подвал клуба и избили, поскольку «Славе Сосину не понравилось слишком короткое выступление артиста».

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr. Является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.

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