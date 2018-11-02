В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина

В избиении рэпера Гуфа (Алексея Долматова) заподозрили начальника охраны миллиардера Игоря Сосина. Об этом пишет Starhit.
По информации издания, хип-хоп-исполнителя отвели в подвал клуба и избили, поскольку «13-летнему Славе Сосину не понравилось слишком короткое выступление артиста». Адвокат Гуфа Сергей Жорин косвенно подтвердил эту информацию, ретвитнув сообщение Starhit.
Гуф опубликовал в своем Instagram фото обидчика, пользователи также опознали «безопасников» Сосина.
Мне кажется, я всё-таки должен как-то прокомментировать произошедшее со мной, хотя нет никакого желания об этом говорить🤦🏾♂️ Во-первых, меня действительно отпиздили, так что, радуйся, хейтер😉, но радуйся не сильно, так как я уже почти в норме за исключением сотрясения и сломанного ребра. Во-вторых, мы на самом деле до сих пор не можем понять кто это был🤷🏾♂️, что делает всю эту историю ещё более загадочной. Тут я не буду расписывать вам все в подробностях, лучше приберегу их для трека. В-третьих, специально для тех кто прыгает от радости до потолка и думает что я ‘мусорнулся’.👮🏻♀️Копов вызвали сотрудники клуба по факту совершения нападения на человека. И по прибытию на место они как ни крути должны были взять показания с пострадавшего, которым был я. Если кому интересно, это, кстати, второй раз в жизни когда мне пришлось обратиться в полицию. Первый был когда у меня угнали скутер🛵 P.S. На фото человек, который меня избивал (первый) и его охрана. Качество не очень, но все же. Если вы узнаете кого-нибудь из этих людей, напишите в комментариях ☝🏾
Официального подтверждения этой информации нет.
28 октября Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. 31 октября Жорин рассказал, что к нападению может быть причастен «долларовый миллиардер и влиятельный бизнесмен».
В мае 2016 года суд в Казани направил на принудительное лечение признавшегося в убийстве своей матери 20-летнего Егора Сосина, сына владельца сети «Старик Хоттабыч» Игоря Сосина. Молодой человек в ходе ссоры, находясь под действием наркотиков, избил и задушил мать. Впоследствии Сосин рассказал, что приехал с ней из Москвы в Казань для прохождения курса лечения.