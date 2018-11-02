В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина

Мне кажется, я всё-таки должен как-то прокомментировать произошедшее со мной, хотя нет никакого желания об этом говорить🤦🏾‍♂️ Во-первых, меня действительно отпиздили, так что, радуйся, хейтер😉, но радуйся не сильно, так как я уже почти в норме за исключением сотрясения и сломанного ребра. Во-вторых, мы на самом деле до сих пор не можем понять кто это был🤷🏾‍♂️, что делает всю эту историю ещё более загадочной. Тут я не буду расписывать вам все в подробностях, лучше приберегу их для трека. В-третьих, специально для тех кто прыгает от радости до потолка и думает что я ‘мусорнулся’.👮🏻‍♀️Копов вызвали сотрудники клуба по факту совершения нападения на человека. И по прибытию на место они как ни крути должны были взять показания с пострадавшего, которым был я. Если кому интересно, это, кстати, второй раз в жизни когда мне пришлось обратиться в полицию. Первый был когда у меня угнали скутер🛵 P.S. На фото человек, который меня избивал (первый) и его охрана. Качество не очень, но все же. Если вы узнаете кого-нибудь из этих людей, напишите в комментариях ☝🏾

Фото опубликовано @therealguf