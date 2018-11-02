Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал первое заявление после нападения, которое было совершено на него 28 октября в клубе «Бункер». Артист также опубликовал фото обидчиков на своей странице в Instagram.

«Меня действительно ******** (избили), так что, радуйся, хейтер, но радуйся не сильно, так как я уже почти в норме за исключением сотрясения и сломанного ребра», — написал о своем состоянии Долматов.

Он заявил, что не знает нападавших, и призвал тех, кто опознает их на опубликованном фото, поделиться информацией. Подробности случившегося Гуф пообещал раскрыть в новом треке.

Долматов также высказался насчет своего обращения в полицию после инцидента: «Специально для тех кто прыгает от радости до потолка и думает что я "мусорнулся". Копов вызвали сотрудники клуба по факту совершения нападения на человека. И по прибытию на место они как ни крути должны были взять показания с пострадавшего, которым был я».

28 октября Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. Адвокат артиста Сергей Жорин отметил, что это было спланированное преступление, в котором может быть замешан некий долларовый миллиардер и влиятельный бизнесмен.

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