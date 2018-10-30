Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела

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Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина, известная под псевдонимом Aziza, пожаловалась на неудачную пластическую операцию в интервью изданию The Flow.

33-летняя Анохина призналась, что комплексы заставили ее обратиться к пластическим хирургам. «После того как родила Сэма, я сделала себе грудь и пожалела об этом, как только вышла из наркоза. У меня оказалась аллергия на силикон. Я все вытащила, теперь у меня своя грудь», — рассказала певица.

В октябре российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала своим подписчикам новое вечернее платье в своем Instagram-аккаунте. Некоторых фанатов возмутила дешевизна наряда, и они высказали свое негодование в комментариях.

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