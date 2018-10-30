Ценности
 
Последние новости
«Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Пьяный российский полицейский на спор выстрелил себе в голову
Лозунг «Можем повторить!» навеял Познеру мысли о безмозглых мерзавцах
Фанаты нашли врага в «Реале»
В российском регионе открыли первый бассейн для женщин
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии
Американка объелась блинами насмерть
Маск стал «никем» в Tesla
Новости партнеров

Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела

Перейти в «Мою Ленту»
the-flow.ru

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина, известная под псевдонимом Aziza, пожаловалась на неудачную пластическую операцию в интервью изданию The Flow.

33-летняя Анохина призналась, что комплексы заставили ее обратиться к пластическим хирургам. «После того как родила Сэма, я сделала себе грудь и пожалела об этом, как только вышла из наркоза. У меня оказалась аллергия на силикон. Я все вытащила, теперь у меня своя грудь», — рассказала певица.

В октябре российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала своим подписчикам новое вечернее платье в своем Instagram-аккаунте. Некоторых фанатов возмутила дешевизна наряда, и они высказали свое негодование в комментариях.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дешевое платье сожительницы Тимати возмутило фанатов
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото
Ценности
Ценности00:04Сегодня

Кровавые денди

Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
13:1325 октября

Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга

14:1829 октября

Найден способ ходить на каблуках без боли

13:3923 октября

Фаберже и Rolls-Royce создали яйцо «Дух экстаза»

Ценности09:5129 октября
Саэд Эль-Ашкар

«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»

Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
12:25Сегодня

«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете

11:1829 октября

Купальники adidas оказались опасны для жизни

16:3917 октября

Выбрана лучшая одежда для перелета

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
17:5729 октября

Названы самые дорогие кроссовки в мире

16:1226 октября

Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале

00:5117 октября

Paul Smith открылся в Поволжье

Россия
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Госдума и Совет Федерации отказались уезжать из центра Москвы
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Трамп определил рамки своего национализма
Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
«Молодому льву простят и убийство»
 
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
Россиян предостерегли от поездок на Украину
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
В Польше задумались о замене украинцев белорусами
Украинский МИД призвал граждан отказаться от российских паспортов
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
В Москве обсудили будущее персонализированной медицины
Власти задумались о судьбе сараев и заборов
В России подорожает пиво
Российский олигарх собрал деньги с американцев за марихуану
Кубинцев пересадят на Lada
Определены самые надежные в мире автомобили
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские заложили взрывчатку в Калининграде и пошли под суд
Суд отказался смягчить приговор осужденному за мак на огороде ветерану
Стрелявший из травмата чиновник Минфина оказался защитником беременной жены
Ивановского маляра задержали за изнасилование и убийство четырех женщин
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
Раскрыт новый способ уничтожения рака
«Адмирал Кузнецов» не пострадал из-за аварии плавучего дока
Россия запустит спутник с мобильного ракетного комплекса
Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет
«Реал» объяснил увольнение главного тренера
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Кокорину и Мамаеву напророчили стать звездами тюремного футбола
Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков
Все материалы
Культура
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face
Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства
Умер актер и режиссер Марат Арипов
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела
Найден способ ходить на каблуках без боли
«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете
Купальники adidas оказались опасны для жизни
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Блогер Соболев предложил назвать столичный аэропорт именем Ломоносова
Пассажир упавшего в Индонезии самолета успел отправить жене селфи перед смертью
Россиянку изнасиловали в Индии
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Американка объелась блинами насмерть
Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила
Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания
Все материалы
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и при чем здесь видеоигры?
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Kia рассказала о замене седана Quoris для России
Ford Edge ST приспособили для съемки автомобильных погонь
Все материалы
Дом
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением
Названы города мира с самым дорогим жильем
Типовое жилье в Москве предложили арендовать за 100 тысяч рублей в месяц
Квартирное мошенничество на 200 миллионов рублей раскрыли в Москве
Все материалы