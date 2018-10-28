Появились подробности нападения на Гуфа

Нападение на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) было спланировано, и его целью было ограбление. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин, слова которого передает ТАСС.

«Со мной связался Алексей и сообщил, что был жестоко избит в ночном клубе "Бункер" на Таганке. По всей видимости, это спланированное преступление, так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления. Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», — сказал Жорин.

В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. Не исключены и другие травмы, отметил адвокат. Также после избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. Жорин отметил, что сейчас они пытаются получить видео с камер в клубе и на улице.

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr. Является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.

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