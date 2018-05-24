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Гуфа заподозрили в рекламе нелегального онлайн-казино

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В сети появилось видео со съемок рекламного ролика с участием рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, как Гуф разбрасывает деньги под свою песню со словами «Если есть вариант быстро без всякой возни нарубить бабла — на, братан, возьми. Это не каша из топора, это котлета».

Порталы Medialeaks и The Flow посчитали, что рэпер снялся в рекламе нелегального онлайн-казино. Ранее в подобной кампании принял участие рэпер Витя АК-47.

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