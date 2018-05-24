Гуфа заподозрили в рекламе нелегального онлайн-казино

В сети появилось видео со съемок рекламного ролика с участием рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Ролик опубликован на YouTube.

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На записи видно, как Гуф разбрасывает деньги под свою песню со словами «Если есть вариант быстро без всякой возни нарубить бабла — на, братан, возьми. Это не каша из топора, это котлета».

Порталы Medialeaks и The Flow посчитали, что рэпер снялся в рекламе нелегального онлайн-казино. Ранее в подобной кампании принял участие рэпер Витя АК-47.

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