Витя АК-47 переметнулся в хоккей и позвал «фанов в Челябу»

Рэп-исполнитель Витя АК-47 записал превью к полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» (Уфа) и «Трактором» (Челябинск) в стиле «Азино три топора». Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

Витя АК-47, под бит подбрасывая шайбу в футболке с символикой «Трактора», задался вопросом: «А как пройти в финал?» Исполнитель пригласил всех болельщиков на стадион в «Челябу».

Первый матч серии состоялся 16 марта, «Трактор» победил со счетом 2:1.

«Азино три топора» — клип рэпера Вити АК-47, записанный в рамках рекламной кампании одноименного онлайн-казино. Ролик часто появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов на пиратских сайтах. Запрещенный ресурс попал в список крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!