Буряты дали свой ответ на вопрос «А как поднять бабла?»

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В Бурятии сняли пародию на клип рэпера Вити АК-47 «Азино три топора», посвященный рекламе нелегального онлайн-казино. Ролик опубликован в сообществе «Бурятия Пост» во «ВКонтакте» в понедельник, 5 февраля. За восемь часов с момента публикации его просмотрели более 20 тысяч раз, также видео распространили и более крупные паблики.

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Главным героем ролика стал кольщик дров, предлагающий свои услуги жителям некой деревни. Он похвалился тем, что «за зиму разбивает три топора» и обслуживает всех местных пенсионерок.

Оригинальная версия «Азино три топора» стала популярна в 2017 году из-за частых и назойливых показов во время просмотра множества нелегально скачанных фильмов и сериалов. Пародию на клип сняла, в частности, команда «Вечернего Урганта».

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