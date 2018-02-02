Звезда «Игры престолов» и Морган Фриман устроили огненно-ледяной баттл

Видео: Doritos® / YouTube

Актеры Питер Динклейдж и Морган Фриман устроили рэп-баттл в рекламе для Супербоула. По сюжету, Динклейдж находится на стороне огня — острых чипсов Doritos Blaze, поедая которые он воспламеняет все вокруг. Фриман на стороне холода, пьет леденящий Mountain Dew и замораживает комнату. При этом актеры читают рэп, а точнее, открывают рот под слова американских исполнителей Басты Раймса и Мисси Эллиотт.

Ролик стал вирусным и собрал больше 800 тысяч просмотров. В дополнение к нему на YouTube-канале Doritos также выложены шуточные видео, демонстрирующие, как Баста Раймс помогает Динклейджу и Фриману готовиться к баттлу.

Видео: Doritos® / YouTube

Ролики покажут во время Супербоула — финала Национальной футбольной лиги, который традиционно сопровождается фестивалем рекламы, место на котором считается самым дорогостоящим.

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