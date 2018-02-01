Обнаружена надоедливая «грязная ловушка» в рекламе

Посетители имиджборда Reddit обратили внимание на дизайн мобильной рекламы, где изображена грязь. Принимая нарисованную пыль за настоящие загрязнения экрана, юзеры приносили сайту дополнительные клики.

Один из пользователей назвал такое поведение рекламщиков «настоящим лохотроном»: «Вообще-то я даже не читал объявление. Я вижу, что оно розовое, и на нем есть пятнышко грязи. Я ни за что не буду его читать... ».

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В декабре один из магазинов, рекламирующий свои товары в «историях» в Instagram, создал пост с нарисованным на нем волосом. Расчет дизайнеров состоял в желании владельца смартфона устранить несуществующую помеху, нечаянно свайпнуть рекламу и попасть на сайт магазина.

На объявление обратили внимание в социальных сетях. «Фальшивые волосы, которые нужно смахнуть. Кто-то должен остановить этих доморощенных хакеров», — написал один из пользователей.

Позднее Instagram удалил аккаунт рекламщиков.

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