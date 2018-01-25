Первый в истории суд над мемом принес хозяйке хмурой кошки сотни тысяч долларов

Хозяйка кошки-мема Grumpy Cat («Сердитая кошка») Табата Бандесен (Tabatha Bundesen) отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Forbes.

Представители Grenade заключили контракт с Бандесен на использование образа Grumpy Cat для рекламы кофе Grumppuccino. Заплатив хозяйке 150 тысяч долларов, компания стала использовать изображение кошки и на других продуктах, а также начала выпускать с ней тематические футболки.

По словам юристов Grenade, Бандесен нарушила контракт: не упоминала о бренде в социальных сетях, тем самым провалив запуск продаж Grumppuccino, и вместе с кошкой отказалась от участия в посвященном Grumpy Cat фильме. Тем не менее присяжные встали на сторону женщины. Суд обязал компанию выплатить хозяйке животного 710 тысяч долларов.

A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on Jan 15, 2018 at 9:18am PST

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По словам Бандесен, после вынесения вердикта она чувствовала себя оправданной. «Присяжные вынесли справедливое решение», — сказала она, отметив, что это был первый суд, посвященный нарушению авторских прав на мем.

Кошка-мем Grumpy Cat, настоящая кличка которой Тардар Соус, стала популярной в сети в 2012 году. Тогда снимки необычайно хмурого животного были опубликованы на Reddit и покорили сердца пользователей. В итоге Grumpy Cat набрала более 8 миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram.

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