Фразу «Кто-то тронул мои спагетти» провозгласили мемом года

В сети набирает популярность фрагмент из американского мультфильма «Златовласка и три медведя», который был выпущен в 1930-х годах. Фраза одного из героев с итальянским акцентом «Кто-то трогал мои спагетти» (Somebody touch-a my spaghet!) успела стать мемом, пишет The Daily Dot.

По данным ресурса Know Your Meme, впервые пятисекундный фрагмент был опубликован на YouTube 2 января и набрал более трех миллионов просмотров, но позднее был удален.

Популяризации мема посодействовал один из самых популярных блогеров платформы PewDiePie. Его видео под названием YOUTUBE TOUCHED MY SPAGET (YouTube тронул мои спагетти) набрало почти семь миллионов просмотров.

YouTube уже наводнили десятки однотипных видео, в которых отца-медведя со стереотипным итальянским акцентом поместили в мультфильмы «Симпсоны», «Губка Боб Квадратные штаны», «Джимми Нейтрон», а также замиксовали с множеством других мемов.

Издание отметило, что фразу можно смело назвать мемом 2018 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!