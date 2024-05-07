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15:03, 7 мая 2024Экономика

Российские кондитеры предупредили о росте цен на шоколад

РБК: российские кондитеры намерены поднять цены на шоколадные изделия на 10-20%
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кондитеры в России предупредили торговые сети о том, что из-за рекордного подорожания какао собираются поднять цены на шоколадные изделия на 10-20 процентов. Об этом со ссылкой на два источника на продовольственном рынке сообщает РБК.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил информацию, объяснив, что фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости своей продукции и более не могут удерживать цены за счет сделанных запасов.

Одни производители готовы увеличить цены сразу, другие стремятся корректировать их плавно. Разногласий с торговыми сетями нет, последние принимают эти изменения.

Основательница «шоколадной лаборатории» E-O Chocolate Елена Овсянникова рассказала, что шоколад начал дорожать с февраля 2022 года из-за проблем с логистикой и курсом рубля. В 2023 году производители промышленного шоколада поднимали цены раз в четыре-шесть месяцев, так что можно было адаптироваться, но теперь случился резкий скачок.

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Причиной роста мировых цен на какао стали три подряд неурожайных года в странах Западной Африки. C проблемами столкнулись Кот-д'Ивуар и Гана, на которые приходится около 60 процентов всех мировых поставок.

По итогам 2023 года фьючерсы на какао в Лондоне выросли в цене на 70 процентов, до 3,5 тысячи фунтов стерлингов за тонну. В апреле они достигли 9 649 фунтов стерлингов, хотя этот результат был больше связан с особенностями торгов, и вскоре фьючерсы упали до 7-8 тысяч.

Западные производители уже начали сокращать долю какао в своей продукции, опасаясь, что соответствующий рост цен приведет к падению спроса. К тому же потребители сами начали выбирать шоколадные изделия с меньшим содержанием продукта.

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      Платон Щукин
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