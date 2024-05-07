Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 7 мая 2024Россия

Раскрыто название привлекшей внимание Путина до инаугурации картины

Внимание Путина в Кремле привлекла картина «Музыкальный натюрморт»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Картина, привлекшая внимание президента России Владимира Путина до инаугурации, называется «Музыкальный натюрморт». Об этом пишет «Подъем».

По сведениям издания, она была написана ученицей художника Сергея Андрияки, картины которого давно экспонируются в Кремле. В Академии акварели и изящных искусств Андрияки разъяснили, что натюрморт выполнен маслом на холсте в 2014 году.

«Это работа в составе выставки работ ректора академии и студентов, которая гостит в залах Кремля. Работа Дарьи Веселовой, на тот момент третьекурсницы», — отметили собеседники.

Стоимость картины в академии оценивать не стали.

7 мая сообщалось, что Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре и посмотрел на картину. На опубликованном видео видно, как глава государства наклонился, чтобы рассмотреть полотно на стене ближе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

      Раскрыты подробности содержания сержанта армии США в российском СИЗО

      Россиянам назвали опасную для жизни неисправность автомобиля

      В России спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза

      Из-за учений НАТО в европейской столице введут комендантский час

      В России назвали сроки начала поставок электромотоциклов Aurus

      Россиянам дали советы по спасению огорода от заморозков

      Windows 11 запретили устанавливать на смартфоны

      На инаугурации Путина заметили его 91-летнюю классную руководительницу

      Мужчина упал в озеро, провел 20 минут под водой и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше