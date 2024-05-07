Раскрыто название привлекшей внимание Путина до инаугурации картины

Внимание Путина в Кремле привлекла картина «Музыкальный натюрморт»

Картина, привлекшая внимание президента России Владимира Путина до инаугурации, называется «Музыкальный натюрморт». Об этом пишет «Подъем».

По сведениям издания, она была написана ученицей художника Сергея Андрияки, картины которого давно экспонируются в Кремле. В Академии акварели и изящных искусств Андрияки разъяснили, что натюрморт выполнен маслом на холсте в 2014 году.

«Это работа в составе выставки работ ректора академии и студентов, которая гостит в залах Кремля. Работа Дарьи Веселовой, на тот момент третьекурсницы», — отметили собеседники.

Стоимость картины в академии оценивать не стали.

7 мая сообщалось, что Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре и посмотрел на картину. На опубликованном видео видно, как глава государства наклонился, чтобы рассмотреть полотно на стене ближе.