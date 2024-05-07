Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре Кремля из-за одной картины

Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре и посмотрел на картину

Президент России Владимир Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре Кремля из-за одной картины. Трансляция мероприятия доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

На кадрах видно, как глава государства остановился напротив висящей на стене картины и наклонился, чтобы рассмотреть ее ближе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин 6 мая будет проводить подготовку к инаугурации — проведет ряд мероприятий, внутренних встреч и совещаний. О каких конкретно встречах идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил.

После инаугурации правительство России уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.