В Одесской области произошла серия взрывов

В Черноморске Одесской области произошла серия взрывов

В Одесской области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Главком» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы раздались в Черноморске во вторник около 14:15. Где именно они произошли, а также какие объекты получили повреждения, неизвестно.

Незадолго до взрывов в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Она действовала в регионе во вторник с 13:49 до 14:25 (время совпадает с московским).

Ранее стало известно о взрывах, прогремевших в Сумской области Украины. Они раздались в Белополье, после этого в городе были видны столбы дыма. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

За день до этого российские военные нанесли удары по расположениям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказали в пророссийском подполье. Прилеты по скоплениям украинских солдат были зафиксированы в Боровой, Казачьей Лопани, Черкасских Тишках и других населенных пунктах.